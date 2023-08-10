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رئيس النيجر: من الضروري إعطاء القنوات الدبلوماسية الأولوية في النيجر

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

يبدو أن طبول الحرب التي هددت بعض الدول الغربية بقرعها في النيجر لم تجد صدا لها في أبوجا العاصمة النيجيرية حيث عقدت قمة الإيكواس.

العالم - خاص بالعالم

لكن ليس واضحاً أيضاً ما إذا كان حديث رئيس نيجيريا بولا تينوبو خلال قمة الإيكواس عن ضرورة إعطاء القنوات الدبلوماسية الأولوية في التعاطي مع أزمة النيجر هو بسب رغبة الإيكواس في استبعاد الخيار العسكري أم بسبب خشية دولها من مخاطر الذهاب إلى مثل هذا الخيار في ظل تمسك قادة الإنقلاب في النيجر بخياراتهم وأولها عدم تسليم السلطة إلى النظام الذي يصفونه بالسابق.

ويعتبر انقلاب النيجر هو الثامن من نوعه في أفريقيا خلال 3 سنوات، نصفها وقع في دول مجموعة إيكواس، وكادت أن تكون أكثر من ذلك إذا ما قدر لمحاولة الانقلاب في سيراليون أن تنجح.

هذه الانقلابات العسكرية التى وقعت فى دول غرب افريقيا التى كانت تحت االاحتلال الفرنسى فجرت تساؤلات حول نهاية حقبة الإستعمار القديم في القارة السمراء والذي تقف في مقدمته فرنسا مع تصاعد حالة الكراهية التي تواجهها باريس بين شعوب هذه القارة.

مراقبون يرون أن كل اللوم يقع على فرنسا التى سعت خلال العقود الماضية للحصول على المواد الخام الثمينة دون ان تقدم شيئا للشعوب التى تعانى الفقر واالمرض واالاوبئة وغياب العدالة السياسية.

في المقابل فإن التماسك الداخلي للجيش والأجهزة الأخرى في النيجر يقف حائلا أمام احتمالات تدخل دول المجموعة هذا إلى جانب وقوف أصحاب المشاريع الانقلابية الناجحة في كل من مالي وبوركينا فاسو ضد هذا التدخل بل والاستعداد للقتال إلى جانب النيجريين لصد أي اعتداء عليهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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