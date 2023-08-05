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متحدث لجنة الانتخابات في ايران: وزارة الداخلية مستعدة لاجراء الانتخابات بصورة الكترونية

متحدث لجنة الانتخابات في ايران: وزارة الداخلية مستعدة لاجراء الانتخابات بصورة الكترونية
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

اشار المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي الى القانون الجديد للانتخابات وقال ان وزارة الداخلية مستعدة لاجراء الانتخابات بصورة الكترونية الا ان ذلك يتطلب بالتاكيد موافقة مجلس صيانة الدستور على ذلك.

العالم - ايران

وقال إسلامي في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة حول قانون الانتخابات الجديد: إن قانون الانتخابات الجديد يختلف في عدة مجالات عن القانون السابق ، وتم السعي لإدراج السياسات التي ابلغها قائد الثورة في جدول الأعمال.

وأضاف: الاختلاف الرئيسي هو في عملية التسجيل على مرحلتين للمرشحين والتي تشمل التسجيل المسبق والتسجيل الرئيسي.

وأوضح أنه تم تخصيص 7 أيام للتسجيل المسبق ، موضحا: في هذه الفترة من الانتخابات ، يكون وزير الداخلية هو رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات: هناك تغيير آخر يتعلق بالمواعيد، اذ انه نظرا لان عددا كبيرا من الأشخاص يسجلون للانتخابات ، فقد تم تمديد الوقت للجان التنفيذية والرقابية حتى لا تنتهك حقوق المسجلين.

وأشار إسلامي إلى تشكيل المجالس التنفيذية للانتخابات قبل أسبوعين من التسجيل الرئيسي ، وقال: تغيير آخر يتعلق بإضفاء الطابع الإلكتروني على عملية التسجيل.

وأضاف: التغيير الآخر هو إجراء الانتخابات بصورة إلكترونية بالكامل في ثُمن الدوائر الانتخابية.

وقال: إن وزارة الداخلية تعلن عن استعدادها لإجراء الانتخابات بصورة إلكترونية لكن مجلس صيانة الدستور يجب أن يوافق على ذلك بالتاكيد.

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