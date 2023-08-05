متحدث لجنة الانتخابات في ايران: وزارة الداخلية مستعدة لاجراء الانتخابات بصورة الكترونية

العالم - ايران

وقال إسلامي في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة حول قانون الانتخابات الجديد: إن قانون الانتخابات الجديد يختلف في عدة مجالات عن القانون السابق ، وتم السعي لإدراج السياسات التي ابلغها قائد الثورة في جدول الأعمال.

وأضاف: الاختلاف الرئيسي هو في عملية التسجيل على مرحلتين للمرشحين والتي تشمل التسجيل المسبق والتسجيل الرئيسي.

وأوضح أنه تم تخصيص 7 أيام للتسجيل المسبق ، موضحا: في هذه الفترة من الانتخابات ، يكون وزير الداخلية هو رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات: هناك تغيير آخر يتعلق بالمواعيد، اذ انه نظرا لان عددا كبيرا من الأشخاص يسجلون للانتخابات ، فقد تم تمديد الوقت للجان التنفيذية والرقابية حتى لا تنتهك حقوق المسجلين.

وأشار إسلامي إلى تشكيل المجالس التنفيذية للانتخابات قبل أسبوعين من التسجيل الرئيسي ، وقال: تغيير آخر يتعلق بإضفاء الطابع الإلكتروني على عملية التسجيل.

وأضاف: التغيير الآخر هو إجراء الانتخابات بصورة إلكترونية بالكامل في ثُمن الدوائر الانتخابية.

وقال: إن وزارة الداخلية تعلن عن استعدادها لإجراء الانتخابات بصورة إلكترونية لكن مجلس صيانة الدستور يجب أن يوافق على ذلك بالتاكيد.