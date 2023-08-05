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سوريا تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع الصين بضحايا الإعصار

سوريا تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع الصين بضحايا الإعصار
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعربت سورية عن خالص تعازيها وكامل تضامنها مع الحكومة والشعب الصيني بضحايا الإعصار الذي ضرب أماكن متفرقة في البلاد خلال الأيام الماضية.

العالم - سوریا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السوریة : “تعرب الجمهورية العربية السورية عن خالص تعازيها وكامل تضامنها مع الحكومة والشعب الصيني الصديق بضحايا الإعصار الذي ضرب أماكن متفرقة في البلاد، وأسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات”.

وأضافت الوزارة : “تتوجه حكومة الجمهورية العربية السورية بأحر التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين إلى عائلاتهم، وتعرب عن ثقتها الكاملة بأن جمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً قادرة على تجاوز هذه المحنة الأليمة”.

وتعرضت مناطق صينية واسعة لإعصار “دوكسوري” الذي يعد الأقوى منذ 140 عاماً، وترافق مع أمطار غزيرة وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا ونزوح مئات الآلاف جراء الفيضانات.

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