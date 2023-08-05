تفاصيل خلاف العراق والكويت الحدودي

العالم - العراق

ويعود ملف ترسيم الحدود بين الكويت والعراق إلى الواجهة من جديد. فالخلاف على الترسيم قديم قِدَم تشكيل الدولتين في القرن الماضي. وإثارته ارتبطت سابقاً بمدى التحسن أو التراجع في العلاقة السياسية بين البلدين الشقيقين، والأزمة تعود إلى حقبة الغزو العراقي للكويت عام 1990، حينما توقف ترسيم الحدود الدولية الصادر عن مجلس الأمن عام 1993.

التوتر بشأن هذه المنطقة بدأ عام 2010، عندما وضعت الكويت الحجر الأساس لبناء ميناء مبارك الكبير عند الضفة الغربية للخور. وفي الوقت نفسه وضعت بغداد الحجر الأساس لإنشاء ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة.

وترسيم الحدود، وفقاً لقرار مجلس الأمن، يؤكّد متخصصون أنه يشمل الحدود البرية لا البحرية، التي يطالب العراقيون بحفظ حقهم في إطلاله عليها، وعدم التضييّق على ممرات الموانئ العراقية.