المؤتمر الوطني الثاني على خطى الارتقاء بالصناعات الإيرانية + فيديو

العالم – خاص بالعالم، مراسلون

رب ضارة نافعة.. شكلت الولايات المتحدة عقوبات ظالمة على إيران لتحد من ازدهارها وتقدمها، ولكن ما حصل هو أن هذا الأمر شكل حافزا لإيران لتحقق الاكتفاء الذاتي، من خلال طاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية.. فحققت نجاحا باهرا وقفزة نوعية في هذا المجال.

وعلى أثر ذلك عقد المؤتمر الوطني للصناعات الإيرانية بدورتة الثانية، بحضور مديري المؤتمر وعدد من كبار الشخصيات ومجموعة من مدراء أهم الشركات، في مركز المؤتمرات التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في العاصمة طهران.

وفي حديث لمراسلة العالم أكد معاون الصناعات العامة بوزارة الصناعة الإيرانية محمد مهدي برادران أن: الصناعات الإيرانية قوية بما يكفي، ومهما تحدثنا عنها يبقى الكثير، مع ذلك فإننا نسعى إلى تطويرها، هذا النوع من المؤتمرات يساعد الشركات على تبادل الخبرات والتجارب من بعضهم البعض، والاستفادة منها.

فيما أكد السكرتير التنفيذي لمؤتمر الصناعات الإيرانية مازيار علي نيا: هذه الدورة الثانية لمؤتمر الصناعات الإيرانية لدعم وتطوير الإنتاج الإيراني، في السنة الماضية تم تنظيم الدورة الأولى من المؤتمر بنفس هذه القاعة، ولكن هذه السنة وضعنا نهجا أفضل.. لقد دعونا أفضل الشركات ومن جميع أنحاء إيران ومن مختلف القطاعات لحضور هذا المؤتمر.

وتحدث المشاركون حول كيفية وضع خطط للارتقاء بالصناعات الإيرانية، وكيفية تحسين جودة المنتج بما يرضي العملاء، ودور الابتكار في الإنتاج الوطني، وكيفية زيادة التصدير إلى الدول الأخرى، وغيرها من الأمور المهمة التي من شأنها الارتقاء باقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المدير التنفيذي لمصنع المخمل والحرير في مدينة كاشان ناصر صامت للعالم: في الحقيقة إن شركتنا من الشركات القديمة جدا في إيران، تم تأسيس الشركة منذ 37 عاما مما دفع إدارة المؤتمر لدعوتنا لحضوره، على الرغم من كثرة هذا النوع من المصانع لكن شركتنا حافظت على جودتها ومكانتها في الأسواق.

وفي الختام تمت دعوة مدراء أفضل الشركات الإيرانية وتكريمهم على جهودهم المثمرة وتحفيزا لهم على إنجازات جديدة.

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