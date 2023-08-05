التطبيع مع الاحتلال الصهيوني

العالم – إنقلاب الصورة

الهدف الأميركي هو إنقاذ الكيان الغارق في بحر الانقسام والأزمات.. واستعادة الحقوق إنما تكون بخيار المقاومة لا بالتطبيع.

فلم يكن التطبيع في مع الكيان الصهيوني يوم من الأيام عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة.. بل على العكس تماما تشير الوقائع وكل الحقائق إلى أن كل الاتفاقيات التطبيعية مع العدو الإسرائيلي لم تأتي إلا بمزيد من التفجير والأزمات.. منذ كامب ديفيد عام 1978 إلى اتفاق وادي عربة إلى اتفاق أوسلو إلى اتفاقيات آبراهام الأخيرة.. وإلى كل الاتفاقيات التي اندرجت تحت إطار اتفاقيات آبراهام أو على هامشها.

والآن يدور الكلام من جديد حول جهود حثيثة تبذلها الإدارة الأميركية لأخذ السعودية إلى التطبيع.

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