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التطبيع مع الاحتلال الصهيوني

السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

التطبيع مع الاحتلال الصهيوني يشكل ضربة للأمن والاستقرار في المنطقة.. وجو بايدن يشد الرحال ليعيد دفع الرياض باتجاه تل أبيب.

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الهدف الأميركي هو إنقاذ الكيان الغارق في بحر الانقسام والأزمات.. واستعادة الحقوق إنما تكون بخيار المقاومة لا بالتطبيع.

فلم يكن التطبيع في مع الكيان الصهيوني يوم من الأيام عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة.. بل على العكس تماما تشير الوقائع وكل الحقائق إلى أن كل الاتفاقيات التطبيعية مع العدو الإسرائيلي لم تأتي إلا بمزيد من التفجير والأزمات.. منذ كامب ديفيد عام 1978 إلى اتفاق وادي عربة إلى اتفاق أوسلو إلى اتفاقيات آبراهام الأخيرة.. وإلى كل الاتفاقيات التي اندرجت تحت إطار اتفاقيات آبراهام أو على هامشها.

والآن يدور الكلام من جديد حول جهود حثيثة تبذلها الإدارة الأميركية لأخذ السعودية إلى التطبيع.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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التطبيع مع الاحتلال الصهيوني

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