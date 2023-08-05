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اعتقال عمران خان بعيد صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات

اعتقال عمران خان بعيد صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم السبت رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعيد صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال انتصار بانجوتا، محامي خان، أن الشرطة ألقت القبض على موكله في مقر إقامته بلاهور.

وجرى اعتقال رئيس الوزراء السابق بعد أن أصدرت محكمة باكستانية حكما بسجن خان في قضية بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية.

ووصفت حركة إنصاف الباكستانية التي يتزعمها خان الحكم الصادر ضده بأنه متحيز للغاية ونقطة سوداء في جبين العدالة.

وأضافت الحركة أن الشعب لن يقبل بما وصفتها بالمؤامرة وبمحاولة الانتقام من عمران خان.

وقالت وكالة رويترز إن من شأن إدانة رئيس الوزراء السابق أن تحول دون مشاركته في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها الخريف المقبل.

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