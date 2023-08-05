قلق امريكي من ميل منطقة الخليج الفارسي نحو الشرق

العالم - خاص بالعالم

وقال د. أفقهي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الولايات المتحدة تعارض الموازنة الحاصلة بين الشرق والغرب في منطقة الخليج الفارسي، فدول هذه المنطقة بدأت تتوجه للشرق لكي تعادل التوازن ولاتبقی 100 بالمئة تحت السيطرة أو المظلة الاميركية.

وأشار الی انه عندما اعلن المصالحة بين ايران والسعودية من بكين، تحركت غواصة استراتيجية تعمل بوقود نووي نحو مياه الخليج الفارسي وعندما سئل أحد المسؤولين عن جدوی ارسال هذه الغواصة بعدما بدأت ايران تطبع علاقاتها مع الدول الخليجية؛ قال لكي نطمئن حلفاءنا ونقف بوجه التهديدات الايرانية.

وأوضح ان الذرائع الاميركية ليس لها محل من الاعراب، فلايوجد توتر بين ايران ودول كقطر وعمان والامارات؛ فمحمد بن زايد سيزور طهران بدعوة من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

وبيّن ان قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الجنرال شهرام ايراني اعلن عن اتفاق وتخطيط بين دول المنطقة من أجل تنفيذ مناورات ضخمة تشمل الدول الخليجية والدول المتشاطئة علی شمال المحيط الهندي والعراق.

وتابع ان وزير الخارجية الايراني اميرعبداللهيان اقترح تأسيس منصة حوار مناطقي لحل المشاكل فيما بين دول المنطقة بعيداً عن التدخل الاميركي والاسرائيلي وحتی الاتحاد الاوروبي وبدأت جلسات تمهيدية لذلك في الامم المتحدة بين هذه الدول بمشاركة العراق.