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وزير الزراعة اللبناني يترأس وفدا لزيارة اللاذقية السورية

وزير الزراعة اللبناني يترأس وفدا لزيارة اللاذقية السورية
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عباس الحاج حسن والرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمدير العام للمنظمة إبراهيم الدخيري والوفد المرافق محافظة اللاذقية السورية برفقة وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا.

العالم - لبنان

وذلك في إطار تطوير العلاقات وتفعيل مكتب المنظمة في سوريا والاستمرار بعمل المعهد العربي للغابات والاطلاع على واقع الحرائق وتقديم الدعم في هذا المجال.

واطلع الوفد في البداية على سوق منتجات الأسر الريفية بجانب مديرية الزراعة، وأهم المنتجات المعروضة وآلية التسويق، كما تم عقد اجتماعين الأول في مديرية الزراعة بحضور مدير الزراعة باسم دوبا والثاني في مبنى محافظة اللاذقية في حضور المحافظ عامر هلال، كما عقد الوفد اجتماعا في “المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية” التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في اللاذقية.

واكد المجتمعون على “أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات وخاصة العربية منها، التي تلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات العربية العربية ودعم القطاع الزراعي في كافة الدول العربية”، ونوهوا “بدور منظمة التنمية الزراعية في الاستمرار في عمل معهد الغابات وضرورة تطويره وتأمين مستلزماته ورفع مستوى التعليم فيه وتقديم الدعم في مجال مكافحة الحرائق وتقديم التجهيزات اللازمة للمساعدة في حماية عمال الإطفاء والإنذار المبكر والإسراع في عمليات الإخماد”.

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