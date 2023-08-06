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'كيم جونغ اون' يتفقد مصانع أسلحة في بلاده ويطالب بزيادة الإنتاج

'كيم جونغ اون' يتفقد مصانع أسلحة في بلاده ويطالب بزيادة الإنتاج
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، العديد من مصانع الأسلحة الرئيسية تنتج محركات صواريخ كروز في البلاد، وأعطى خلال جولته توجيهات ميدانية لزيادة الإنتاج.

العالم - آسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، أن كيم زار مصنعا لإنتاج محركات للطائرات المسيرة العسكرية، إضافة إلى خطوط إنتاج للقذائف من عيارات وأنواع متعددة.

وقالت الوكالة إن كيم دعا أثناء زيارته للمصنع إلى "زيادة أداء المحركات وفاعليتها"، مشددا على "التوسع السريع في القدرة الإنتاجية".

وأضافت أن كيم سلط الضوء أيضا على تحديث الأسلحة الصغيرة باعتباره "الأمر الأكثر أهمية وإلحاحا في الاستعدادات للحرب".

وتأتي عملية التفتيش التي قام بها كيم، في وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتنظر كوريا الشمالية إلى هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها، وحذرت مرارا من إجراءات "ساحقة" رداً عليها.

وتأتي هذه الجولة التفقدية التي استمرت 3 أيام، بعد أقل من أسبوعين على حضور كيم عرضا عسكريا ضخما مع مسؤولين روس وصينيين،جرى خلاله استعراض أحدث أسلحة كوريا الشمالية، وخاصة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والطائرات المسيرة،حيث وصف المحللون الحدث بأنه "أكبر عرض كوري شمالي صارخ للأنظمة القادرة على حمل أسلحة نووية".

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'كيم جونغ اون' يتفقد مصانع أسلحة في بلاده ويطالب بزيادة الإنتاج

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