مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 'فولكر تورك' يصل العراق

العالم - العراق

وحسب الوكالات سيعقد تورك خلال زيارته اجتماعات في بغداد والبصرة في جنوب غرب البلاد وكذلك في أربيل في الشمال.

وسيلتقي المفوض السامي مع كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والقضائيين على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة إقليم كردستان، ومسؤولين في البصرة. وسيتواصل أيضًا مع ممثلي المجتمع المدني في بغداد والبصرة وأربيل بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان.

في نهاية مهمته، في 9 أغسطس، من المقرر أن يعقد المفوض السامي مؤتمرا صحفيا في بغداد في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي. سيقتصر الوصول إلى المؤتمر الصحفي بشكل صارم على وسائل الإعلام المعتمدة.

ستتم متابعة المزيد من التفاصيل حول المؤتمر الصحفي ، بما في ذلك التعليمات الخاصة بالتسجيل ، في دعوة إعلامية يتم إصدارها محليًا.