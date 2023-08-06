الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٩:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

في زيارة رسمية..

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 'فولكر تورك' يصل العراق

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 'فولكر تورك' يصل العراق
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

بدأ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم مهمة رسمية إلى العراق مدتها أربعة أيام ، بدعوة من الحكومة.

العالم - العراق

وحسب الوكالات سيعقد تورك خلال زيارته اجتماعات في بغداد والبصرة في جنوب غرب البلاد وكذلك في أربيل في الشمال.

وسيلتقي المفوض السامي مع كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والقضائيين على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة إقليم كردستان، ومسؤولين في البصرة. وسيتواصل أيضًا مع ممثلي المجتمع المدني في بغداد والبصرة وأربيل بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان.

في نهاية مهمته، في 9 أغسطس، من المقرر أن يعقد المفوض السامي مؤتمرا صحفيا في بغداد في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي. سيقتصر الوصول إلى المؤتمر الصحفي بشكل صارم على وسائل الإعلام المعتمدة.

ستتم متابعة المزيد من التفاصيل حول المؤتمر الصحفي ، بما في ذلك التعليمات الخاصة بالتسجيل ، في دعوة إعلامية يتم إصدارها محليًا.

روابط ذات صلة

العراق ينفي التنازل عن ’أم قصر’ الحدودية للكويت

ترقب بالعراق لموقف التيار الصدري بشأن المشاركة في الانتخابات

إعتراف بريطاني متأخر بالإبادة الجماعية للأقلية الإيزيدية في العراق + فيديو

كشف فني لـ 4 مقابر جماعية في الأنبار.. ضحاياها أعدمهم "داعش"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. لبنان تحيي ذكرى جراح مر عليه 3 أعوام ولم يندمل

شاهد.. مؤتمر جدة وأهداف الولايات المتحدة

في زيارة رسمية.. مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 'فولكر تورك' يصل العراق

عشرات المستوطنين يقتحمون ’الأقصى’

المعتقلون الإداريون يُرجعون وجبات الطعام اليوم رفضًا لاستمرار اعتقالهم

منظمة حقوقية تدين جرائم السطو والقتل بحق اليمنيين في أمريكا