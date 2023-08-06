اعتقال أمير تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن

العالم - اليمن

وأفاد مصدر أمني يمني، بأن قوة "أمنية من وحدات عناصر مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة محافظة لحج تمكنت من ضبط الأمير الشرعي والمسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي في المحافظة، ويدعى (س. د. ح)،في مدينة الحوطة".

وأضاف المصدر ، أن العملية الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة ومعلومات دقيقة، أفضت إلى تواجد المطلوب في أحد المنازل السكنية في الحوطة.

وتم تنفيذ عملية مداهمة للمنزل وضبط القيادي الإرهابي، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق معهم.

وجاءت عملية الإطاحة بالأمير الشرعي لتنظيم القاعدة في لحج عقب يوم من إعلان الأجهزة الأمنية تنفيذ حملة واسعة لتعقب عدد من العناصر الإرهابية المطلوبة في مديريتي الحوطة وتبن.

ونفذت القوات اليمنية المشاركة في الحملة انتشارا أمنيا في المديريتين، وشوهدت العديد من النقاط الأمنية وهي تنفذ عمليات التفتيش في مداخل ومخارج الحوطة وتبن، للبحث عن عناصر إرهابية.

وأكدت السلطات الأمنية أن الحملة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.