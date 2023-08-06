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بالفيديو.. لبنان تحيي ذكرى جراح مر عليه 3 أعوام ولم يندمل

الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

ثلاثة أعوام مرت على الكارثة ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد في قضية انفجار مرفأ بيروت ولا تقدم واضحا في عملية الكشف عن حقيقة الانفجار الذي ذهب ضحيته أكثر من 7000 شخص بين قتيل وجريح، ودمر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية وكلف خسائر مادية تفوق الـ15 مليار دولار.

العالم - خاص العالم

وبهذه المناسبة انتشرت عدة وسومات لبنانية وصلت نصاب الترند اللبناني منها (#انفجار_مرفا_بيروت و #ذكرى_الاستثمار_بالانفجار و السيّد حسن #نصر_الله ).

وغردت "مريم" :"بعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت ما زال ملف التحقيق بشأن الحادثة طي النسيان والاهالي يواجهون عراقيل عدة مرتبطه بالازمة السياسية التي يعيشها البلد . للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء التام . آملين ان يصل التحقيق الى العدالة".

فيما علق "طوني فرنجية" : " السعي الكامل لتبيان كل الحقيقة وتحقيق العدالة الصادقة هو السبيل الوحيد لبلسمة الجروح. الرحمة للشهداء".

المزيد بالفيديو المرفق..

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