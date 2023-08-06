بالفيديو.. لبنان تحيي ذكرى جراح مر عليه 3 أعوام ولم يندمل

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وبهذه المناسبة انتشرت عدة وسومات لبنانية وصلت نصاب الترند اللبناني منها (#انفجار_مرفا_بيروت و #ذكرى_الاستثمار_بالانفجار و السيّد حسن #نصر_الله ).

وغردت "مريم" :"بعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت ما زال ملف التحقيق بشأن الحادثة طي النسيان والاهالي يواجهون عراقيل عدة مرتبطه بالازمة السياسية التي يعيشها البلد . للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء التام . آملين ان يصل التحقيق الى العدالة".

فيما علق "طوني فرنجية" : " السعي الكامل لتبيان كل الحقيقة وتحقيق العدالة الصادقة هو السبيل الوحيد لبلسمة الجروح. الرحمة للشهداء".

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