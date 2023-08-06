رئيسي يؤكد على استعداد إيران لمشاركة قدراتها مع سريلانكا

العالم - إيران

وفي لقائه اليوم الأحد مع وزير الخارجية السريلانكي "علي صبري" صرح رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيدإبراهيم رئيسي بأن العلاقات بين البلدين كانت دائما بناءة ومتطورة منذ انتصار الثورة الإسلامية معتبرا القدرات المختلفة في البلدين بمثابة منصة مناسبة يمكنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.

وأشار الرئيس رئيسي إلى تقدم إيران وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا على الرغم من العقوبات القاسية، مؤكدا استعداد إيران لمشاركة قدراتها مع سريلانكا الدولة الصديقة.

كما وأكد على ضرورة تفعيل وتنشيط عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني–السريلانكي، لافتا إلى أن: سريلانكا تتمتع بقدرات كبيرة على التنمية، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى نمو وازدهار هذه البلدان لولا التدخل الاستعماري الأجنبي والمصالح الذاتية.

وفي هذا الاجتماع هنأ وزير الخارجية السريلانكي بدوره الرئيس والشعب الإيراني على هذه الإنجازات في ظل العقوبات القاسية المفروضة على إيران، مؤكدا أنه لاحظ خلال زيارته إلى إيران بأم عينيه هذا التقدم الكبير بما في ذلك في المجالات العلمية والتكنولوجية الذي حققته إيران على الرغم من العقوبات .

وفي إشارة إلى الأنشطة البناءة للشركات الإيرانية، أعلن علي صبري عن اهتمام حكومته بتوسيع التعاون مع إيران في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والطبية.