رئيس الموساد السابق: "إسرائيل" تقترب من نهايتها

العالم- فلسطين

وحسب ما نقلت صحيفة "ميكور ربشون" العبرية، عن باردو قوله أنه توصل إلى هذا الاستنتاج، عقب توقيع الاتفاقيات الائتلافية بين أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في كيان الاحتلال، أي قبل إعلان الإصلاح القانوني من قبل وزير العدل، ياريف ليفين.

ووفق صحيفة أضاف باردو: "لقد كنا في منتصف عملية مدمرة منذ أربعة أو خمسة أشهر حتى الآن، بدون سبب وبدون أي منطق حقيقي، دولة نجحت في عامها الخامس والسبعين في إثبات أنها في نطاق سلطة الإنسان والروح البشرية تصنع المعجزة، لتثبت في أصعب مكان في هذا العالم في أكثر البيئات عداء للدولة ".

وتابع: هنا "جاءت الانتخابات في نبوءات الغضب، التي تبدو وكأنها انتخابات عادية مع انقسامات وعدد غير قليل من المشاكل التي رافقتنا في السنوات الأخيرة، لكنها في مجملها انتخابات، وفجأة نخرج من الانتخابات ليس إلى النور بل إلى الظلام، وهذا ليس بسبب من صوتت له ولكن لأن نوعا من التخمين السياسي، غريب بالنسبة لي، غير مبرر، قررت دولة ناجحة تفعيل آلية من تدمير الذات، وكان هذا حتى قبل ظهور وزير العدل ياريف ليفين وإعلانه، لكن في اليوم الذي تم توقيع اتفاق الائتلاف ".

وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّت برلمان الاحتلال "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم احتجاجات المستوطنين الواسعة ضد هذا القانون.

ومن شأن القانون أن يمنع محاكم الكيان الاسرائيلي بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من ثمانية مشاريع قوانين طرحتها حكومة كيان الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في إطار خطتها للسيطرة على جهاز القضاء.