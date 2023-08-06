إقتراح إيراني بتسهيل التأشيرات بین أعضاء D-8 من أجل الترويج السياحي

العالم - إيران

في اجتماع مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية أكد ضرغامي على أهمية الطابع الإسلامي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية وضرورة الاهتمام بالقواسم المشتركة، بما في ذلك السياحة الحلال والصديقة للمسلمين كميزة تنافسية وسياحة مسيرة وسياسة الباب المفتوح .

كما تطرق ضرغامي إلى نقاط مهمة في حديثه مثل عملية إصدار التأشيرات، بما في ذلك تسهيل وإلغاء التأشيرات، والسفر الرخيص، والسياحة الموجهة للأسرة، وإنشاء مركز تدريب سياحي واختيار وإعلان مدينة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية السياحية .

وفي إشارة إلى ظاهرة الإسلاموفوبيا، أوضح ضرغامي بأن الدعاية المنحازة قد عرضت الدول الإسلامية للتمييز العنصري والتحيز السلبي والتشهير، لافتا إلى أن السياحة هي الطريقة الأكثر فاعلية لإزالة هذه الصورة السلبية الزائفة من خلال التعريف بالطبيعة الحقيقية للدول الإسلامية.

والجدير بالذكر أن وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني توجه إلى مدينة لاهور عاصمة ولاية بنجاب باعتبارها القلب الثقافي لباكستان للقاء مسؤولي هذه المحافظة واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين إيران وباكستان، بما في ذلك التفاعلات الإقليمية في مجال السياحة.

ويزور وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية الإيراني إسلام آباد، بهدف المشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء السياحة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، والمعروفة باسم منظمة D-8 في باكستان.

كما التقى ضرغامي خلال زيارته لإسلام آباد بالرئيس الباكستاني عارف علوي.

کما التقی وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية الإيراني عزت الله ضرغامي على ضوء هذا الاجتماع كلا من الأمين العام لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية إسياكا عبد القادر إمام، والمساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان في الشؤون الریاضية والسياحية عون تشودري.

يشار إلى أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية والمعروفة بإسم منظمة D-8 هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وبنغلاديش.. ويبلغ عدد سكان دول المنظمة مليار نسمة أي ما يوازي 14% من سكان العالم.. وتهدف المنظمة تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولها الاعضاء.

واستضافت باكستان اليوم الاحد الاجتماع الثالث لوزراء السياحة في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية في منطقة مري السياحية الواقعة على بعد 60 كيلومترا من إسلام آباد.