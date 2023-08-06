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الرياضية الإيرانية هليا أصغري تشارك في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية

الرياضية الإيرانية هليا أصغري تشارك في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

شاركت لاعبة تنس الطاولة الإيرانية هليا أصغري في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في اليونان ممثلة لللجنة الوطنية الإيرانية الأولمبية.

العالم - إيران

وشاركت أصغري في الأنشطة الفنية والرياضية والتعليمية التي أقامتها اللجنة الأولمبية الدولية باليونان لمدة 10 أيام.

وعن مشاركتها في هذه الدورة التدريبية قالت أصغري: تعرفنا في هذ الفعالية بحضور ممثلي معظم دول العالم على أحدث التطورات في مجال التربية البدنية والأولمبية لبناء عالم أفضل، وناقش ممثلو البلدان المختلفة خبراتهم المكتسبة على شكل مجموعات عمل، وعرض النتائج بشكل مقالات.

والقت أصغري بحضورها الناجح في هذا الاجتماع، خطابا في الحفل الختامي باعتبارها ممثلة لـ130 سفيرا شابا من مختلف دول العالم.

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الرياضية الإيرانية هليا أصغري تشارك في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية

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