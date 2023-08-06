الرياضية الإيرانية هليا أصغري تشارك في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية

العالم - إيران

وشاركت أصغري في الأنشطة الفنية والرياضية والتعليمية التي أقامتها اللجنة الأولمبية الدولية باليونان لمدة 10 أيام.

وعن مشاركتها في هذه الدورة التدريبية قالت أصغري: تعرفنا في هذ الفعالية بحضور ممثلي معظم دول العالم على أحدث التطورات في مجال التربية البدنية والأولمبية لبناء عالم أفضل، وناقش ممثلو البلدان المختلفة خبراتهم المكتسبة على شكل مجموعات عمل، وعرض النتائج بشكل مقالات.

والقت أصغري بحضورها الناجح في هذا الاجتماع، خطابا في الحفل الختامي باعتبارها ممثلة لـ130 سفيرا شابا من مختلف دول العالم.