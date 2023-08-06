توسيع العلاقات التجارية والمصرفية بين إيران وسريلانكا على جدول الأعمال

العالم - إيران

وصرح محمد رضا فرزين في لقاء مع وزير الخارجية السريلانكي علي صبري في إشارة إلى أهمية اتحاد التبادل الآسيوي في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، أن اتحاد التبادل الآسيوي هو منصة مناسبة للغاية لتطوير العلاقات التجارية والنقدية بين البلدين ويمكن أيضا استخدام هذه المنصة لتسوية المطالبات.

واقترح تشكيل مجموعة عمل مصرفية ونقدية متخصصة وفنية بين البنكين المركزيين في البلدين وأضاف: يمكن أن يلعب تشكيل مجموعة العمل هذه دورا مهما في تسريع وتسهيل القضايا المصرفية ويمكن استخدام قدرتها في تطوير العلاقات النقدية والمصرفية والتعاون والتبادلات الاقتصادية.

وقال فرزين إن المصرف المركزي يرحب بالاتفاقات المبرمة مع سريلانكا وأضاف: إذا كان هدف تنمية التجارة على جدول الأعمال، فيجب على البنوك المركزية في البلدين إدارة المنصات النقدية والتبادلات النقدية.

وذكر رئيس البنك المركزي أنه على الرغم من العقوبات الأحادية، تمكنت إيران من إقامة علاقات تجارية مستقرة مع شركائها التجاريين دون التسبب في مشاكل لهم بسبب تلك العقوبات.

وأکد فرزين: إيران مستعدة حاليا تماما للتعاون مع سريلانكا من أجل توسيع العلاقات النقدية والتجارية في شكل اتحاد التبادل الآسيوي.

كما أشار وزير خارجية سريلانكا علي صبري في هذا الاجتماع إلى العلاقات الطويلة والمستمرة بين البلدين وأعلن استعداده لزيادة مستوى التجارة بين البلدين وقال: لجنة مصرفية بين إيران وسريلانكا لمتابعة القضايا الثنائية وتسهيل الأمور و تنتهي الأعمال بالتأكيد بتنمية التعاون الثنائي.

وأضاف وزير خارجية سريلانكا: يتابع البنك المركزي السريلانكي الإجراءات في إطار اتحاد التبادل الآسيوي.

كما أعرب عن تقديره لدعم إيران لسريلانكا في صندوق النقد الدولي.