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الاحتلال ينقل قيادي في "الجهاد الإسلامي" لمستشفى العفولة بشكل مفاجئ

الاحتلال ينقل قيادي في
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

نقلت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد أبو زينة من المعتقل إلى مستشفى العفولة بعد تدهور مفاجئ طرأ على وضعه الصحي.

العالم- فلسطين

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الخميس الماضي (3 أغسطس 2023) القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ المجاهد خالد صالح أبو زينة (63 عامًا) من مخيم جنين بعد مداهمة عدة منازل في بلدة برقين غرب جنين.

وأفادت مصادر صحفية حينها أن قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية نفذت فجر اليوم حملة مداهمات واسعة واعتقالات طالت عددًا من قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة برقين غرب جنين.

ويعتبر القيادي أبو زينة أحد وجهاء مخيم جنين وأمضى ما يقارب 8 أعوام في سجون الاحتلال، ويعاني من عدة أمراض نتيجة الاعتقالات المتكررة بحقه، وفشلت قوات الاحتلال خلال مداهمة منزله بتاريخ 19 يناير 2023م، فيما اعتقلت نجليه أوس وهاني.

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