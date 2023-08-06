صادرات بقيمة 186 مليون دولار من كردستان الإيرانية خلال 4 أشهر

العالم - إيران

وأكد سميعي في تصريح إعلامي أن صادرات الجمارك الأخرى في كردستان بلغت 97 مليون دولار، ليصبح إجمالي السلع التي تم تصديرها من هذه الجمارك 283 مليون دولار.

وأشار المسؤول إلى كون كردستان محافظة حدودية وتتميز بإمكانات جيدة في المجال التجاري، معتبرا إياها بأنها إحدى البوابات التجارية مع العراق وسوريا وبالتالي البحر الأبيض المتوسط.

وتابع نائب رئيس الشؤون التجارية وتنمية التجارة في الدائرة العامة للصناعة والتعدين والتجارة في محافظة كردستان قائلا: إن المحافظة تعتبر ثاني حدود ترانزيت، ولذا فقد تم التخطيط لبرامج تنمية الصادرات على مستوى هذه المحافظة الحدودية.

وشدد سميعي على أن معظم السلع التي تم تصديرها من هذه المحافظة شملت المحاصيل الزراعية والكيمياوية والصناعية والبستنة إلى كل من العراق وتركيا وسوريا والهند.