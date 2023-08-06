بينهم امرأتان وطفل..حادث مأساوي بالمغرب يؤدي الى سقوط ضحايا!

العالم - المغرب

وأوضحت سلطات الإقليم أن حافلة تقل ركابا كانت متجهة إلى السوق الأسبوعية في مدينة دمنات انقلبت على أحد المنعطفات.

وبعد سقوطها في واد عميق على طريق جبلي خطير، تحطمت الحافلة، بحسب صور بثتها القناة التلفزيونية العامة الثانية.

وقال مدير مستشفى دمنات يوسف مخلوفي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون "للأسف كل من كانوا في الحافلة ماتوا ومن بينهم امرأتان وطفل، أحدهم نقل للمستشفى في حال خطرة وللأسف توفي متأثراً بجروحه".

وأعلنت السلطات المحلية فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه المأساة.

هذا وتشتهر الطرق في المغرب، وفي البلدان المغاربية بشكل أعم، بخطورتها وتشهد حوادث متكررة.

وفي مارس (آذار)، قضى خمسة أشخاص وأصيب 27 آخرون، 12 منهم في حالة خطرة، في حادث سير قرب العاصمة الرباط.

يذكر أن الحافلات وسيلة يستخدمها المغاربة على نطاق واسع، حيث في 2022، تسببت حوادث الطرق بمقتل أكثر من 3200 شخص في المغرب، وهو رقم انخفض بنحو 7% عن العام السابق، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

واتخذت السلطات المغربية حزمة إجراءات لمحاولة تعزيز السلامة على الطرق وخفض معدل الوفيات إلى النصف بحلول 2026.