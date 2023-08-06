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تعاون ثنائي علمي وأکاديمي بين إیران وبروناي دارالسلام

تعاون ثنائي علمي وأکاديمي بين إیران وبروناي دارالسلام
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

أقيم حفل إزاحة الستار عن 9 مجلدات من الكتب تماشيا مع التعاون العلمي والأكاديمي بين إيران وبروناي دار السلام بحضور السفيرة الإيرانية "حمیرا ريکي".

العالم - إيران

وفي هذا الحفل الذي أقيم بجامعة بروناي للتكنولوجيا، تمت إزاحة الستار عن 7 كتب جديدة من تأليف مشترك بين أساتذة جامعة بروناي للتكنولوجيا والجامعات الإيرانية، فضلا عن كتابين بشأن إيران من إصدارات السفارة الإيرانية لدى هذا البلد.

وحضر الحفل كل من رئيس ومدراء وطلاب جامعة بروناي إلى جانب السفراء الأجانب والإيرانيين المقيمين في هذا البلد.

وأكدت السفيرة الإيرانية "حمیرا ريکي" في كلمتها خلال المراسم، على أهمية التعاون العلمي بين جامعات البلدين والدور البارز للنخب العلمية في تعزيز العلاقات الثنائية؛ معربة عن أملها في أن يستمر هذا التعاون في المستقبل بجهود الأساتذة.

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