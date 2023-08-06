باقري كني: ننتهج علاقات متنامية وهادفة لتعزيز الأمن مع دول البلقان

العالم - إيران

باقري كني قال ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الأحد في طهران، مع وكيل الخارجية الصربية غوران آلكيسيش، الذي يزور البلاد حاليا لعقد لجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال هذه الجولة من المباحثات المشتركة، القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما أعربا عن ارتياحهما لقاء تقدّم العلاقات بين طهران وبلغراد وبما يشمل مختلف المجالات التي تهم البلدين.

وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني أن جمهورية إيران الإسلامية، لطالما سعت إلى الارتقاء بمستوى الاستقرار في أوروبا، وهي على استعداد لمواصلة التعاون بهذا الاتجاه.

كما شدد باقري كني على ضرورة تطوير التعاون التجاري بين إيران ودول البلقان، خاصة جمهورية صربيا، مصرحا أن: إستدامة الأمن والاستقرار مرهون بتعزيز الأسس الاقتصادية، وبناء على ذلك فإن زيادة التبادل التجاري ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية ليس فقط يأتي ضمن الأهداف المرجوة، وإنما يشكّل ستراتيجية تضمن أمن الدول.

إلى ذلك أعرب وكيل الخارجية الصربية عن ارتياحه بشأن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين، واصفا زيارته الحالية لطهران أنها بناءة وتأتي في إطار الجهود لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وآكد آلكيسيش خلال اللقاء مع باقري كني اليوم أن صربيا تتبع سياسة تطوير العلاقات الشاملة مع البلدان الصديقة ولاسيما إيران؛ كما ثمّن موقف الجمهورية الإسلامية الداعم لوحدة الأراضي الصربية.

ومضى إلى القول: إن رئيس جمهورية صربيا يرغب في تنمية التعاون بكافة المجالات المتاحة مع جمهورية إيران الإسلامية.

علما أن وكيل الخارجية الصربية، التقى اليوم أيضا، مع كل من مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، وأيضا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي.