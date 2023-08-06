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وضع أسس لرفع التعاون الروسي الإيراني في مجال صناعة الطائرات

وضع أسس لرفع التعاون الروسي الإيراني في مجال صناعة الطائرات
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

إعتبر معاون وزير الصناعة الروسي لشؤون الملاحة الجوية آندري بوغينسكي، أن إيران تمضي بشكل إيجابي في مسار صيانة وتصنيع الطائرات والمروحيات؛ مؤكدا على رغبة بلاده في رفع مستوى التعاون مع إيران بهذا الخصوص.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم الأحد بطهران، بين معاون وزير الصناعة الروسي والفريق المرافق له، مع مساعد وزير الصناعة الإيراني في مجال صناعة الشحن والنقل منوجهر منطقي، وحضور عدد من المدراء المعنيين داخل البلاد.

واتفق الجانبان الإيراني والروسي في هذا اللقاء، حول تطوير البنى التحتية اللازمة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات صيانة وإنتاج الطائرات والمروحيات.

وعلى امتداد زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيتعرف الوفد الصناعي الروسي، على طاقات إيران الصناعية في المجالات الجوية والدفاعية، كما سيتفقد الأقسام والمراكز ذات الصلة في هذا السياق.

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وضع أسس لرفع التعاون الروسي الإيراني في مجال صناعة الطائرات