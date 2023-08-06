وضع أسس لرفع التعاون الروسي الإيراني في مجال صناعة الطائرات

العالم - إيران

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم الأحد بطهران، بين معاون وزير الصناعة الروسي والفريق المرافق له، مع مساعد وزير الصناعة الإيراني في مجال صناعة الشحن والنقل منوجهر منطقي، وحضور عدد من المدراء المعنيين داخل البلاد.

واتفق الجانبان الإيراني والروسي في هذا اللقاء، حول تطوير البنى التحتية اللازمة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات صيانة وإنتاج الطائرات والمروحيات.

وعلى امتداد زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيتعرف الوفد الصناعي الروسي، على طاقات إيران الصناعية في المجالات الجوية والدفاعية، كما سيتفقد الأقسام والمراكز ذات الصلة في هذا السياق.