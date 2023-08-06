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سرايا القدس: جريمة الاغتيال في جنين سترتد على "إسرائيل" نارا وجحيما

سرايا القدس: جريمة الاغتيال في جنين سترتد على
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

توعدت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي كيان الاحتلال بـ"نار وجحيم" ردا على اغتيال 3 من عناصرها، أحدهم قائد في "السرايا" في جنين مساء الأحد.

العالم-فلسطين

وقالت سرايا القدس في بيان إن عملية اغتيال، نايف أبو صويص (27 عاما)، أحد أعضاء كتيبة جنين والعضو في "السرايا"، بالاضافة إلى خليل أبو ناعسة (21 عاما)، وبراء القرم ( 15 عاما)، "لن تنال من عزيمة مجاهدينا الذين سيثأرون لدماء الشهداء، وسيواصلون طريقهم ودربهم في مقارعة العدو".

وتابع البيان: "ليعلم العدو أن دماء الشهداء ستبقى وقودا ينير لنا الطريق ويزيد من شرارة المقاومة وتصاعدها في كل فلسطين المحتلة واستمرارا في الانتفاضة المسلحة، وأن جريمته سترتد عليه نارا وجحيما بإذن الله تعالى".

وأكدت "سرايا القدس" في البيان: "جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات".

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