السفارة الإيرانية تدين بشدة الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في الدنمارك

العالم - ايران

وشهدنا مرة اخرى مؤخرا ، واستمرارا للأعمال المسيئة للمقدسات المسلمين في السويد والدنمارك ، تدنيس القرآن الكريم في الدنمارك.

في هذا الصدد ، أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدنمارك بيانا اليوم (الأحد) ، عقب استمرار الإساءة إلى القرآن الكريم.

جاء في هذا البيان: إن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كوبنهاغن تدين بشدة العمل البغيض المستمر المتمثل في إهانة القرآن الكريم في الدنمارك.

وقال البيان: إن هذه السفارة فوجئت بعدم اتخاذ السلطات الدنماركية إجراءات لمنع استمرار الترويج للعنف على شكل خطابات كراهية وكراهية للأجانب وإهانات للقرآن الكريم.

وجاء في هذا البيان: إن إهانة القرآن الكريم مستمرة بينما طلبت منظمة التعاون الإسلامي ، نيابة عن 57 دولة إسلامية ، من الدنمارك اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الإهانة العلنية للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في بيانها مرة أخرى قلقها العميق إزاء ما أصبح اعتداءً يوميًا على معتقدات المسلمين في جميع أنحاء العالم ، وطالبت الحكومة الدنماركية باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع تنفيذ القانون والتزاماتها الدولية فيما يتعلق بوضع حد لهذا العرض المضحك تحت مسمى الدفاع عن حرية التعبير والتوقف عن إهانة القرآن الكريم.