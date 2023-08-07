عبداللهيان: المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة

العالم - ايران

وقال الوزير عبداللهيان في مؤتمر صحفي في اليابان اليوم الاثنين، عن المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة: "تبادل السجناء قضية إنسانية ، وقد أجرينا محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة منذ العام الماضي".

وبشأن زیارته إلى طوكيو والعلاقات بين إيران واليابان، قال: إن آسيا تعتبر من أهم أولويات السياسة الخارجية للبلاد في استراتيجية الرئيس الإيراني آیة الله السید ابراهیم رئيسي ومن هذا المنطلق إن تطوير العلاقات مع بلدنا الصديق، اليابان، هو محط إهتمامنا.

وأضاف: لدينا ثروة كبيرة بما في ذلك أكثر من ألف عام من العلاقات الشعبية والثقافية وأكثر من 9 عقود من العلاقات الدبلوماسية الرسمية ونعتبر هذه العلاقات التاريخية سندا قويا للعلاقات والتعاون بين البلدين.

وقال: إن ايفاد السفیر الإيراني الى اليابان "بيمان سعادت" باعتباره أحد الدبلوماسيين وكبار المديرين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أتی في إطار هذه العلاقات القوية بين البلدين.

وصرح أن المحادثات التي أجريت بجهود ووساطة الاتحاد الأوروبي ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل تدعو جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة بخطة العمل المشترك الشاملة.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال: إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة لطالما أكدت على موقفها الثابت والمبدئي بأن الحرب ليست الحل.

وأضاف أميرعبد اللهيان: نحن نعتبر الناتو( منظمة معاهدة شمال الأطلسي) واستفزازات هذه المنظمة من الاسباب الرئيسية للحرب والأزمات ونواصل جهودنا لوقف الحرب والحل السياسي.

القدرة الدفاعية لإيران

وقال عن قدرات إيران الدفاعية: إن إيران لديها قدرة دفاعية قوية وتكنولوجيا عالية و تُستخدم قوتها الدفاعية لضمان أقصى درجات الأمن للبلد وأمن منطقتنا.

وأشار إلى الإتهامات بشأن استخدام المسیرات الإیرانیة في حرب أوكرانيا، وقال: إن أحد محاور العلاقات مع روسيا في السنوات الماضية كان في مجال التعاون الدفاعي، لكننا لم نقدم تسهيلات وإمکانیات لموسكو لاستخدام الطائرات بدون طيار أو الأسلحة الإيرانية في حرب أوكرانيا وأنتم تعلمون أن روسيا تعتبر واحدة من أكبر منتجي ومصدري الأسلحة في العالم.

وأضاف: قرأت اليوم تقريرًا في اليابان يؤكد أن معظم الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا أرسلت من أمريكا والدول الغربية.

وتابع: وفدنا العسكري دخل وارسو لكن الجانب الأوكراني لم يحضر إلى مكان الاجتماع وفي اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا ، قلت إنني تأكدت من عدم وجود وثيقة تثبت ادعاءاتکم وإن الاتهامات الموجهة لإيران بشأن استخدام المسیرات الإیرانیة في حرب أوكرانيا كاذبة وخاطئة تمامًا.

وتابع قائلا: اتفقنا مع وزير خارجية أوكرانيا على اجتماع الوفود العسكرية للبلدين في عمان ولم تقدم أوكرانيا أي وثيقة مقبولة خلال الاجتماع العسكري بين البلدين.

ولفت اميرعبداللهيان الى انه وتم الاتفاق على أن يقوم الجانب الأوكراني بفحص وثائقه مرة أخرى لدراستها في اجتماع آخر مع الجانب الإيراني. ولقد طلبنا مرارًا عقد هذا الاجتماع ، لكن الجانب الأوكراني لم يحضر في الجولة الجديدة من المحادثات.

العلاقات مع روسيا

قال أمير عبد اللهيان عن العلاقات بين إيران وروسيا: إن روسيا جارة مهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونتبع شعار "لا للشرق ولا للغرب" في مجال الاستقلال السياسي. ولقد تفاعلنا مع الغرب والشرق وسنواصل القيام بذلك في إطار ضمان المصالح الإيرانیة.

وتابع: الجيران من أولويات سياسة الحكومة الإيرانية فإن روسيا هي أيضًا جارتنا الشمالية.

وقال أمير عبد اللهيان عن الزیارة إلى اليابان ومحاور الاجتماع مع كبار المسؤولين في هذه الدولة الآسيوية: إن الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الصحة ووزير العمل والرعاية الاجتماعية في اليابان یأتي على جدول اعمال هذه الزیارة .