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المالكي يعلق على حجب تطبيق 'تيليغرام': يجب أن يراعي هذا الأمر..

المالكي يعلق على حجب تطبيق 'تيليغرام': يجب أن يراعي هذا الأمر..
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمس الأحد، أن حجب مواقع التواصل الاجتماعي يجب ان يراعي المواقع التي تدعم الدولة عن المواقع التي تحرض على الكراهية.

العالم - العراق

وقال المالكي في تغريدة على "تويتر"، اثر حجب وزارة الاتصالات العراقية تطبيق (تيليغرام): إن "العراق بلد ديمقراطي يؤمن بحرية الاعلام والتعبير ورغم انها حق أساسي ولكنها ليست حقاً مطلقاً".

وأضاف أن "مسألة حجب مواقع التواصل الاجتماعي لدواعي امنية يجب ان يراعي المواقع التي تدعم الدولة والحكومة عن المواقع التي تحرض على الكراهية والعنف والتعدي على خصوصية الاخرين".

وكشفت وزارة الاتصالات، أمس الأحد، عن حجب تطبيق (تيليغرام) بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان ان حجب تطبيق (تليغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون.

واضافت ان مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارًا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات.

وختم بيان وزارة الاتصالات بالقول، ان وزارة الاتصالات تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، ونعرب عن ثقتنا في تفهم المواطنين لهذا.

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المالكي يعلق على حجب تطبيق 'تيليغرام': يجب أن يراعي هذا الأمر..