مراسل العالم: قوات الاحتلال تباغت جنين بهجوم مفاجئ، وهذا ما ارادته..

وقالت ان قوات الاحتلال عندما اقتحمت منطقة وسط جنين، قوبلت بمواجهة عنيفة من قبل الشبان المقاتلين، ولكنها تمكنت من اعتقال شابين، وانسحبت بعدها بسرعة.

واوضحت، ان مسيرات كبيرة خرجت في مخيم جنين منددة باغتيال ثلاثة شبان، مشيرة الى ان كتيبة جنين توعدت الاحتلال باستمرار المقاومة.

واكدت ان مخيم جنين يشهد استعدادات مهولة تحضيراً لاقتحام قوات الاحتلال مرة اخرى.

يذكر ان الاقتحام يأتي ذلك غداة اغتيال قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين بإطلاق النار صوب مركبتهم جنوب جنين. ونشر جنود الاحتلال تعزيزات أمنية، ومنعوا طواقم الإسعاف من الاقتراب من المركبة.

وذكرت المصادر أن القوة الإسرائيلية سحبت المركبة بعد التأكد من تصفية من بداخلها؛ واحتجزتها. وزعم جيش الاحتلال أن قواته قامت بتصفية خلية مسلحة.