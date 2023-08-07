مراسل العالم يكشف تفاصيل الهجوم الاسرائيلي على دمشق واهدافه

وقال مراسلنا: ان خسائر بالارواح وقعت جراء العدوان الاسرائيلي، حيث استشهد اربعة جنود الجيش السوري واصابة اربعة اخرين، بالاضافة الى خسائر مادية في الموقع المقصوف، مشيراً الى ان احد الصواريخ الذي اطلق من وحدات الدفاع السورية، وصل الى الجولان السوري المحتل وانفجر في سمائها.

واوضح، ان العدوان الاسرائيلي انطلق من الجولان باتجاه الداخل السوري، وسمع دوي انفجار في جميع ارجاء سماء دمشق وريفها، مبيناً ان مصادر اكدت ان وحدات الجيش السوري غيرت من تكتيكاتها الدفاعية الجوية وهو ما ادى الى انخفاض مستوى عدد غارات العدوان الاسرائيلي منذ 19 من تموز الماضي، لكن مؤشر الغارات ارتفع منذ خمسة ايام بعدما مارس الاحتلال قطعاً جوياً من عمق الاراضي المحتلة باتجاه الداخل السوري، حيث لاتفارق طائرات السرب 122 سماء الجليل المحتل او الجولان المحتل في محاولة استخباراتية للرصد والاستطلاع في الداخل السوري، وتشديد الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها على دمشق.

ولفت مراسلنا الى ان المراقبين يؤكدون ان العدوان الاسرائيلي يأتي ضمن فكرة الحرب في محاولة اسرائيلية للتدخل في الشأن السوري، ويؤكد ان العدوان الاسرائيلي يأتي ايضاً ضمن عمليات حرب نفسية تشنها الولايات المتحدة وحلفائها من قسد وسواها في الشمال السوري، اضافة الى الهجمات المتتالية التي تنفذها جبهة النصرة واعوانها في الشمال الغربي السوري ضد وحدات الجيش السوري في مناطق خفض التصعيد.