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الخارجية الإيرانية: دول المنطقة قادرة على توفير أمنها

الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، إن الوجود الأمريكي لم يوفر الأمن أبدا، ومصالح الأمريكيين تقتضي تأجيج انعدام الأمن، ونعتقد أن دول المنطقة قادرة على توفير أمنها.

العالم - ايران

وقال كنعاني، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: نعتقد أن توفير أمن الممرات المائية في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان هو من بين أولويات إيران وقضية يجب تنفيذها في إطار التعاون المشترك بين الدول المطلة على الخليج الفارسي، هذه الدول لديها القدرة على توفير الأمن المشترك دون تدخل أجنبي.

وأضاف، لقد أكدنا مرارا أن تدخل دول من خارج المنطقة هو شعار كاذب يهدف إلى تأمين المصالح الجشعة لأمريكا. لم يوفر الوجود الأمريكي الأمن أبدا ومصالحهم تتطلب منهم تأجيج انعدام الأمن. نعتقد أن دول المنطقة قادرة على توفير أمنها. ليست هناك حاجة لوجود القوات الأجنبية.

وبشأن ادعاء السعودية بشأن حقل غاز أرش، قال كنعاني: نعتبر الموضوع مسألة قانونية وفنية، وشددنا على حقوق الشعب الإيراني، وأعلنا استعدادنا للحديث مع الجانب الكويتي في إطار المحادثات. إيران معنية بمتابعة هذه القضية في إطار تخصصي فني.

يتبع ..

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شاهد بالفيديو.. الخارجية الإيرانية: دول المنطقة قادرة على توفير أمنها

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