الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال افتتاحه المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة..

السوداني يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الفردي للوظائف القيادية

السوداني يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الفردي للوظائف القيادية
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، خلال افتتاح المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة، على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الفردي على صعيد الإدارات.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشار السوداني، خلال الافتتاح، إلى "أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الفردي على صعيد الإدارات، وأهمية الانخراط في برامج التدريب لكل مستويات الملاكات الإدارية القيادية، بما يوائم متطلبات البرنامج الحكومي في الإصلاح الاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد".

ويختصُّ المعهد برفع القابليات والمهارات الأساسية للمنتظمين، كما يسهم في الحفاظ على التطوير المستمر لقدرات العاملين في الوظائف القيادية، ومواكبة التطوّرات الحاصلة في الحقول العلمية المختلفة، وتلبية احتياجات مؤسسات الخدمة العامة وتطوير قدراتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي، بحسب البيان.

روابط ذات صلة

العراق: السوداني يوجه بمحاسبة القادة الأمنيين الذين يقع عمل تخريبي للكهرباء بمناطقهم

العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 8 إرهابيين

رئيس وزراء العراق يوجه باستنفار الجهود لمواجهة أزمة المياه

السوداني يكرم عامل بناء أنقذ العشرات من المواطنين من حادثة حريق بالنجف الاشرف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الخارجية الإيرانية: دول المنطقة قادرة على توفير أمنها

خلال افتتاحه المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة.. السوداني يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الفردي للوظائف القيادية

بالفيديو.. أحد صواريخ سوريا ينفجر في سماء الجولان المحتل

الصين..مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات التي ضربت مدينة شولان

أمير عبداللهيان يلتقي وزيري الخارجية والصحة في اليابان

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يكشف لماذا غيرّت دمشق تكتيكاتها الدفاعية؟