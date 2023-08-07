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اشتيه: المطلوب من كيان الاحتلال إعادة أموالنا المحتجزة

اشتيه: المطلوب من كيان الاحتلال إعادة أموالنا المحتجزة
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن المطلوب من كيان الاحتلال إعادة أموالنا المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، أضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، ردا على ادعاء كيان الاحتلال أنه سيقدم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض يقول إنه قدمه للسلطة، "هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من "إسرائيل" إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا".

وترحم اشتية على أرواح الشهداء الذين قضَوا أمس واليوم برصاص الإجرام الإسرائيلي، وقال: إن هذا الاحتلال الذي يتمادى بقتل أولادنا يوميا، يجب أن يحاكم، والصمت الدولي المتستر على الجرائم بحق شعبنا ليس بريئا من الجريمة.

هذا ومن المقرر ان يناقش مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، قضايا أمنية ومالية وسياسية، وتطوير مواقع أثرية، ومشاريع مياه وكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية في مراكز الصحة، وعددا من الأنظمة والقوانين.

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اشتيه: المطلوب من كيان الاحتلال إعادة أموالنا المحتجزة