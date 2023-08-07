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الخصاونة يستقبل نظيره المصري لعقد اجتماعات اردنية مصرية مشتركة

الخصاونة يستقبل نظيره المصري لعقد اجتماعات اردنية مصرية مشتركة
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث عقد الجانبان اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية المشتركة.

العالم - الاردن

وحسب موقع (المملكة)، فقد اشار رئيس الوزراء خلال تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، انه تم توقيع 12 وثيقة بين الأردن ومصر خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وتتعلق الاتفاقيات بمجالات رسم السياسات الاقتصاديَّة والماليَّة، والبيئة، والشؤون الاجتماعيَّة، والإعلام، والثقافة، والتدريب المهني، والقوى العاملة، والضمان الاجتماعي، والصحة، والأوقاف، والبريد.

وأضاف الخصاونة خلال تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي: "ناقشت ورئيس الوزراء المصري الآلية الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق".

وقال الخصاونة: "مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في مصر".

ولفت الخصاونة إلى أنه جرى البحث مع الجانب المصري ما أنجز بملف انسيابية مرور الشاحنات عبر الدولتين.

وتحدث الخصاونة عن نقاش جرى بشأن ضرورة مضاعفة قدرة خط الكهرباء الرابط بين الأردن ومصر، إضافة لبحث مشروع خط النقل العربي الذي يهدف لربط إفريقيا بآسيا عبر العقبة ومرورا بسيناء والعريش ثم إلى البحر الأبيض المتوسط والعالم.

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الخصاونة يستقبل نظيره المصري لعقد اجتماعات اردنية مصرية مشتركة

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