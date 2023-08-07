ليالي الحرب الاوكرانية الروسية تزداد سخونة بقصف الطائرات المسيرة

كييف تقول أن القوات الروسية استهدفت الاراضي الاوكرانية خلال الساعات الماضية بمئات الصواريخ والغارات والمقذوفات الصاروخية ما أدى إلى قتلى وجرحى قالت انهم من المدنيين.

أما الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسيكي فخرج ليتغنى بأنظمة الدفاع الجوية الغربية التي احبطت 'جزءا كبيرا' من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي حسب قوله.

واضاف: ان أوكرانيا أحبطت 'جزءا كبيرا' من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك إسقاط ستة وخمسين صاروخا من أنواع مختلفة ومئة وثمانية وسبعين طائرة مسيرة هجومية.

لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إنها نفذت ضربات ناجحة على قواعد جوية أوكرانية في منطقتي ريفني وخميلنيتسكي الغربيتين ومنطقة زابوريجيا الجنوبية، لافتا الى أنها احبطت محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق الدفاعات الروسية على مختلف الجبهات، وكبدتها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

كذلك اشارت روسيا إلى أنها أسقطت طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة موسكو في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع، بينما قال مسؤولون من البلدين إن أوكرانيا قصفت جسرين يربطان شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي.

وبالتزامن مع تكثيف كل من البلدين هجماته على قوات الآخر ومستودعات أسلحته وبنيته التحتية، اختتمت في جدة السعودية اجتماعات، ضمت أكثر من ثلاثين دولة لمناقشة سبل انهاء الحرب في اوكرانيا.. اجتماع يشبه الاجتماعات التي سبقته من حيث الشكل لجهة غياب روسيا عنه.

وفي الوقت الذي ابدى فيه البيان الختامي للاجتماعات ايجابية بشأن استمرار التشاور لبناء أرضية مشتركة للسلام، إلا أن موسكو تؤكد أنه في ظل الظروف الراهنة، تبقى احتمالات إبرام اتفاق سلام مع كييف دون الصفر.. والحل يجب أن يقوم على أسس، أبرزها الاعتراف بالوقائع الجديدة على الأرض.