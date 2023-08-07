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السوداني: حرمان الإرهاب من التمويل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي

السوداني: حرمان الإرهاب من التمويل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

العالم-العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "اللقاء استعرض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله".

وأكد السوداني للوفد الدولي أن "حرمان الإرهاب من التمويل، وملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي، الذي أقره مجلس النواب، وهو ما تجسّد في إقرار الحكومة الحالية التقرير السنوي الخامس لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022، خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء السابقة"، مشيراً إلى "أهمية تعاون الجهات الدولية والدول الصديقة مع العراق في مكافحة غسل الأموال واسترداد المطلوبين، وإنّ العراق قد قاتل الإرهاب نيابة عن العالم، واليوم يواجه التحدي المتمثل بخلايا الإرهاب النائمة والفكر المتطرف الداعي للعنف، لذلك فإن حرمان هذه المنظومات من كل مصادر التمويل يتطلب تعاون الجميع".

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السوداني: حرمان الإرهاب من التمويل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي

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