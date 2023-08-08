مخيم عين الحلوة أزمة مفتعلة ام قضية أمنية تحضر للبنان؟!

العالم- لبنان

فجأة وبدون أي سابق إنذار، بيانات من سفارات عربية وغربية في لبنان تدعو رعاياها إلى مغادرة البلاد فورا.

السفارة السعودية كانت الاولى في إصدار هذه البيانات حيث دعت رعاياها إلى المغادرة فورا، لتلحق بها سفارة الكويت وألمانيا ودول اخرى.

هذه البيانات أثارت جدلا في الشارع اللبناني، هناك من اعتبرها نابعة من تقارير تشير إلى قضّية أمنية تحضر للبنان انطلاقا من مخيم عين الحلوة حيث المواجهات المسلحة تدور منذ أيام. ومنهم من اعتبر انها للتهويل على اللبنانيين وضرب الموسم السياحي في البلاد

هذا الموضوع اثار تعليقات كثيرة على مواقع التواصل، حيث علق حساب "كوين أوف لِيْك" قائلا: ما في شي بعض السفارات أصابتها هلوسات ليلية واصدرت بيانات فجأة دون توضيح الأسباب بهدف توتير الأوضاع في لبنان، تعودنا، كل سنة بيعملوا هيك بموسم الاصطياف.

فيما كتبت"نادين": "اكترية اللي جايين على لبنان او اصلا صاروا هون لبنانية. يعني بيانات السفارات يلي واضح هدفها مش خوف على رعاياها بل شي تاني ما الها تأثير حاليا غير على هل أربع اشخاص بقلب السفارة ! اما اذا ترافقت بتخريب امني.. صرنا نعرف مين عارف".

أما الاعلامي والمحلل الايراني "محمد صادق الحسيني" فغرد: "بالمعلومات ما في شي يتطلب القلق الامني في لبنان بيانات السفارات بائسة ولا تعكس معطيات انها محاولات يائسة للضغط على لبنان المقاوم لثنيه عن خياراته لاجولات جديدة في عين الحلوة ولا حرب مخيمات، وقطعا لا هجوم اسرائيلي والاهم من كل هذا وذاك ثمة اختراقات في الافق لصالح تقدم خيارات المقاومة".