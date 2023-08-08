إيكواس ستعقد قمة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للإنقلابيين في النيجر

العالم - افريقيا

تٌعقد قمة زعماء مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس"بعد يومين،بهدف مناقشة تجاهل المجلس العسكري في النيجر للمهلة التي حددتها المجموعة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، فيما أجرت مسؤولة أمريكية كبيرة محادثات مع قادة الانقلاب دون تحقيق أي تقدم.

كانت "إيكواس" قد طلبت من قادة الانقلاب، يوم 26 يوليو/تموز 2023، أن يتنحوا عن السلطة بحلول يوم الأحد، 6 أغسطس/آب 2023، وإلا سيواجهون تدخلاً عسكرياً محتملاً، لكن المجلس العسكري ردّ بإغلاق المجال الجوي للنيجر، وتعهد بالدفاع عن البلاد.

لم تصدر "إيكواس" رداً حاسماً بعد انتهاء المهلة، لكنها قالت الإثنين 7 أغسطس/آب 2023، إنها ستعقد قمة يوم الخميس المقبل لبحث الموقف، وهو قرار قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إنه يتيح مجالاً للوساطة.

تتألف مجموعة "إيكواس" من 15 دولة، وأبدت موقفاً حاسماً حيال الانقلاب الذي وقع في النيجر مقارنةً بالانقلابات السابقة، وهو السابع الذي تشهده المنطقة خلال ثلاث سنوات، وأصبحت مصداقيتها على المحك، لأنها قالت إنها لن تتسامح مع أي انقلابات عسكرية أخرى.

واجهت ""إيكواس" تحديا كبيرا، بعدما تعهد المجلسان العسكريان الحاكمان في مالي وبوركينافاسو بالدفاع عن النيجر إذا لزم الأمر، ما أدى إلى تفريق وحدة صف "إيكواس".

جيش مالي قال أمس الإثنين إن البلدين أرسلا وفدين إلى نيامي لإبداء الدعم، وفي وقت لاحق أكد أحد ممثلي الوفد المالي مجدداً دعم بلاده للمجلس العسكري.