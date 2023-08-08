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مخاوف اسرائيلية 'من اي مواجهة مع حزب الله' خلفتها ترددات مواقف السيد نصرالله

مخاوف اسرائيلية 'من اي مواجهة مع حزب الله' خلفتها ترددات مواقف السيد نصرالله
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

لفتت صحيفة البناء اليوم الثلثاء  إلى تقارير صادرة في كيان الاحتلال حول حجم المخاطر المترتبة على فرضيّة نشوب حرب مع حزب الله، بينما كان رئيس حكومة الاحتلال يعقد اجتماعًا وزاريًا مخصصًا لمناقشة تحدّيات الوضع على حدود لبنان.

العالم_لبنان

وكان أبرز التقارير المتداولة ما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، التي نقلت تقديراتها عن جهاز الشاباك، أن قرابة 6000 صاروخ سوف تسقط فوق رؤوس المستوطنين ومنشآت الكيان الحيوية كل يوم، والرقم يعادل مئة مرة أكثر من المعدل الوسطي لما عرفه الكيان في حروبه السابقة مع لبنان وغزة، وقالت إن 500 قتيل سوف يسقطون في الداخل، غير الجنود، وإن لا كهرباء ولا طرق ولا مرافئ ولا مطارات إذا اندلعت الحرب.

وأشارت إلى أن "هذا السيناريو يتعلق بالمجال المدني، ولهذا فهو لا يذكر بما يكفي من العمق خطة حزب الله لاحتلال الجليل، للخطف، والقتل واحتلال المناطق المجاورة للحدود.

وعلى خلفية هذا السيناريو الكابوسي، نفهم انعدام الرغبة الظاهرة في الانجرار إلى الحرب، وسياسة الرد المعتدلة بل وربما المعتدلة جداً في ضوء استفزازات حزب الله على طول الحدود".

وأشارت البناء إلى تقرير نشرته صحيفة إسرائيل اليوم أشارت فيه الى أن الأمن الإسرائيلي يستعدّ لكابوس توحيد الساحات خلال حربه مع حزب لله وأكثر ما يقلقه فاعلية المسيّرات الإيرانية.

وأشارت الصحيفة الصهيونية الى انه في ظل الصراعات الداخلية داخل إسرائيل مع الإصلاح القضائي وضده، تشهد الأحداث الحدودية الشاذة بين إسرائيل وحزب الله في الأسابيع والأشهر الأخيرة على ارتفاع بارز في احتمال الحرب على حدود إسرائيل – لبنان، ولن تنحصر الحرب هذه المرة، كما تقدر إسرائيل، في ساحة واحدة فقط، بل ستكون متعددة الجبهات ومتداخلة، ومن غير المستبعد أن تنضم غزة أيضاً إلى المعركة، وستكون إسرائيل مطالبة بالتصدّي للعمليات في الضفة أيضاً، وعنف وإغلاق طرق داخل الخط الأخضر. وكذا بتهديدات أبعد، ستأتي من إيران أو من دول أخرى في المنطقة.

ولاحظت الصحيفة، تراجع حجم الانشغال بالبيانات الصادرة عن السفارات الخليجية، التي دعت بعضها رعاياها الى مغادرة لبنان، ودعا بعضها الآخر الى توخي الحذر، بداعي خطورة الوضع الأمني، فلم يسجل مطار بيروت حالات مغادرة تشير الى حدوث تأثير لهذه البيانات، في ضوء عدم وجود سياح خليجيين في لبنان تنفيذاً لقرارات حكومية سابقة تحظر السفر الى لبنان لا زالت قائمة ومعمولاً بها.
العالم_لبنان

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