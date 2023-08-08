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اتصالات واجتماعات فلسطينية لبنانية لمعالجة احداث مخيم عين الحلوة

اتصالات واجتماعات فلسطينية لبنانية لمعالجة احداث مخيم عين الحلوة
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكدت أوساط عليمة أن اتصالات واجتماعات تدور على مستوى رفيع فلسطيني لبناني وعربي للمعالجة السياسية والأمنية لأحداث المخيم، مؤكدة وجود قرار حاسم لدى السلطة الفلسطينية لوقف القتال وعودة المهجّرين الى المخيم.

العالم_لبنان

كما علمت أن التحقيقات توصلت الى أن الجماعات المتشددة هي التي فتحت المعركة في المخيم بدعم من جهات إقليمية، مع تأكيدات لدور أميركي في هذه الأحداث.

في هذا الوقت، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الخلفيات الحقيقية للمواجهات في المخيم، متهما جهات إقليمية بانها وراء الأحداث الأخيرة، لافتًا الى أنّ نفس القوى منزعجة من الاتصالات القائمة بين لبنان وفلسطين لتثبيت الهدنة.

واشار الى ان هدف من أشعلوا المعارك أبعد من مخيم عين الحلوة والهدف الأمن اللبناني ، الذي جدد قائد الجيش العماد جوزاف عون التأكيد في لقائه مع الاحمد انه خط احمر لن يسمح لاحد بتجاوزه.

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اتصالات واجتماعات فلسطينية لبنانية لمعالجة احداث مخيم عين الحلوة

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