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الأمم المتحدة تعلن تفريغ 80 % من نفط خزان صافر غربي اليمن

الأمم المتحدة تعلن تفريغ 80 % من نفط خزان صافر غربي اليمن
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة تفريغ 80 بالمئة من نفط خزان صافر بمحافظة الحديدة .

العالم - اليمن

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه " جرى نقل 80 % من النفط الموجود في السفينة المتهالكة، في إطار عملية بدأت الشهر الماضي قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي في البحر الأحمر، سعيا إلى تجنب كارثة بيئية ".

بدوره، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن خطة الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر في مراحلها النهائية".

وأضاف "مع كل برميل نفط يتم ضخه من الخزان يتضاءل التهديد بحدوث كارثة، ويصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر آمانا "، مشيرا إلى أن العمل يجري على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لحماية الأرواح وسبل العيش .

وترسو الناقلة "صافر" التي صنعت قبل 47 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، على بعد نحو 50 كيلومترا من ميناء الحديدة الاستراتيجي (غرب)، الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات.

وكانت الأمم المتحدة قد بدأت في 25 تموز 2023، عملية تفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر النفطي إلى سفينة بديلة أسميت "اليمن" بعد وصولها إلى البلاد.

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