النيجر..المجلس العسكري يعين علي الأمين زين رئيسا للوزراء

العالم- إفريقيا

النيجر.. بلد اليورانيوم أصبح حديث الساعة منذ السادس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، بعدما أقدم المجلس العسكري بقيادة الجنرال عمر عبد الرحمن تياني بحجز الرئيس محمد بازوم.

وفي خطوة جديدة لإحكام قبضة العسكر على البلاد دون الإلتفات للمناشدات الدولية والاقليمية، عين المجلس علي الأمين زين رئيسا للوزراء خلفا للمعزول حمودو محمدو الموجود حاليا في فرنسا.

وكان زين وزيرا الإقتصاد والمالية بين عامي ألفين وثلاثة وألفين وعشرة في حكومة الرئيس محمدو تانجا الذي أطيح به في انقلاب عسكري.

كما أجرى المجلس عدة تغييرات حكومية، أبرزها المفتش العام للجيش وقوات الدرك، ورئيس الأركان، وقائد الحرس الرئاسي.

خطوات العسكر المتسارعة في التصدي للحكم بالنيجر أثارت ردود فعل دولية وإقليمية.

في السياق قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع إذاعة آر.إف.آي الفرنسية إن واشنطن ترى في الدبلوماسية أفضل سبيل للتوصل إلى حل مع العسكر في النيجر، معربا عن دعم بلاده لقمة مجموعة دول غرب إفريقيا المقررة الأسبوع الحالي حول النيجر دون أن يعلق على مستقبل حوالي ألف مئة جندي أميركي في النيجر.

إلى ذلك، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي تزور نيامي، إنها التقت القادة العسكريين في النيجر، واصفة المحادثات بالصريحة للغاية، وفي بعض الأحيان صعبة دون إحراز أي تقدم فيها، ولكنها اعتبرتها فاتحة طريق لمواصلة المحادثات مع القيادة العسكرية في البلاد.

إقليميا تعلق دول غرب إفريقيا آمالها في وجود فرصة للتفاوض مع قادة الإنقلاب في النيجر قبل قمة تعقد الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا قد تقرر التدخل عسكريا لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، بعد أن منحت الإنقلابيين في النيجر مهلة أسبوع انتهت في السادس من أغسطس آب.

وكان رؤساء أركان مجموعة ايكواس التي تضم 15دولة من غرب أفريقيا قد أعلنوا وضغ خطة لعمل عسكري محتمل، غير أنهم قالوا إن القرارات المتعلقة بالعمليات سيتخذها رؤساء الدول.