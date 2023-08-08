أمير عبد اللهيان يزور جنوب إفريقيا الخميس المقبل

العالم - ايران

وصرح أقاجعفري، في مقابلة مع إرنا، بأن الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة بين إيران وجنوب إفريقيا سيعقد يوم الخميس 10 أغسطس الجاري في بريتوريا، بحضور وزير الخارجية.

وقال: إن الاجتماع التمهيدي لهذه اللجنة بدأ أمس الاثنین بحضور كبار الخبراء من وزارة خارجية البلدين في جنوب إفريقيا ويستمر اليوم.

وصرح سفير إيران في جنوب إفريقيا : ان جدول أعمال هذا الاجتماع يشمل البحث حول سبل تطوير التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية واستكمال الوثائق والمذكرات المتبادلة بين الجانبين للتوقيع في الزيارة القادمة لرئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي في خريف 2023.

وقال أقاجعفري: إن رئيس جنوب إفريقيا دعا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى المشاركة في قمة بريكس بلاس التي ستعقد في جوهانسبورغ سبتمبر المقبل.