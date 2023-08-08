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الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيرا للتربية

الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيرا للتربية
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء  المرسوم رقم 206 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية.

العالم - سوريا

نبذة عن الوزير محمد عامر مارديني:

مواليد دمشق عام 1959 حاصل على الدكتوراه في الصيدلة اختصاص مراقبة جودة الأدوية جامعة همبولدت ألمانيا عام 1988 .

من المناصب العلمية التي شغلها:

أستاذ في كلية الصيدلة جامعة الأندلس للعلوم الطبية

أستاذ في كلية الصيدلة بجامعة دمشق

الوظائف الإدارية الحالية:

رئيس جامعة الأندلس للعلوم الطبية حاليا

مهمات أخرى :

عضو مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع

عضو مجلس أمناء آمال

الوظائف الإدارية والعلمية السابقة:

مدير البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والابداع وشغل منصب

وزير التعليم العالي السوري

رئيس جامعة دمشق

عميد كلية الصيدلة جامعة دمشق

حاصل على جائزة الباسل لأفضل مشروع بحثي وله مشاركات عدة في العديد من الجمعيات والهيئات العلمية، إضافة إلى كتب علمية منشورة ومؤلفات قصصية ونحو 55 ورقة علمية منشورة في العديد من المجلات العلمية المحكمة.

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الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيرا للتربية

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