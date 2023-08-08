الدفاع الايرانية تدشن المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية

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وحضر مراسم تدشين المشروع، نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد مهدي فرحي ومساعد وزير الدفاع للشؤون الهندسية والدفاع المدني مهدي نامجوي.



واشار العميد فرحي الى المسؤوليات الاجتماعية لوزارة الدفاع من أجل الحفاظ على البيئة والحد من تلوث الهواء ، وقال : ان وزارة الجفاع خططت لإنشاء محطات طاقة متجددة ، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، من أجل الوفاء بهذه المسؤوليات والواجبات الاجتماعية.



واضاف: في مجال محطات الطاقة الشمسية تم الاعداد لخطة مدتها 4 سنوات لتوليد 300 ميغاواط من الكهرباء تم تشغيل الجزء الاول منها اليوم.



واردف نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة: إن الصناعات الدفاعية خطت خطوات كبيرة في مجال تطوير التقنيات الجديدة ودخول مجالات الابتكار، وبالنظر إلى التطبيقات المختلفة لهذه التقنيات، يمكن أيضًا استخدام هذه الابتكارات في توفير الطاقة النظيفة.

يذكر تم تدشين المرحلة الأولى من هذا المشروع على مساحة 700 متر مربع بطاقة 140 كيلوواط ووبتكلفة 40 مليار ريال.