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في مؤتمر إيران وبريكس؛

ممثل جنوب إفريقيا: وقوف إيران إلى جانب جنوب إفريقيا ساهم فی حريتها

ممثل جنوب إفريقيا: وقوف إيران إلى جانب جنوب إفريقيا ساهم فی حريتها
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

صرح ممثل جنوب إفريقيا في مؤتمر إيران وبريكس آنيل سوكلال بأن إيران تتمتع بحضارة قوية واعتبر أن وقوف إيران إلى جانب جنوب إفريقيا أدى إلى حريتها، مضیفا بأن نیلسون مانديلا وبعد إطلاق سراحه من السجن سافر إلى إيران ليشکرها على مواقفها البناءة.

العالم - إيران

وقد بدأ مؤتمر إيران وبريكس أعماله بعنوان آفاق الشراكة والتعاون اليوم الثلاثاء في مركز الدراسات السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية لتحديد القدرات المشتركة لإيران ومجموعة بريكس بحضور مسؤولي وزارة الخارجية ومجموعة من السفراء الأجانب المقيمين في طهران.

وفي هذا المؤتمر، صرح ممثل جنوب إفريقيا آنيل سوكلال بأنه تم إنشاء مجموعة بريكس للتعامل مع التعاون الدولي.

وقد أعرب ممثل جنوب إفريقيا عن سعادته للمجيء مجددا إلى إيران، لافتا إلى أن جنوب افريقيا سوف تستضيف مؤتمر مجموعة دول بريكس.

وفي إشارة إلى أن دول بريكس تخلق عالما متعدد الأقطاب، أكد آنيل سوكلال على أهمية وضرورة تغيير هيكل العالم، مشيرا إلى أنه هذا هو السبب في أن دول بريكس تمثل الجنوب العالمي وترغب دول مثل إيران في الانضمام إليه.

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