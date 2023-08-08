إيران تحصد 23 ميدالية ملونة بدورة الألعاب الجامعية العالمية

العالم - إيران

واستغرقت النسخة الـ31 لدورة الألعاب الجامعية العالمية (يونيفيرسياد) 10 أيام في مدينة تشنغدو الصينية بمشاركة رياضيين ورياضيات من أكثر من 100 دولة.

وشاركت البعثة الرياضية الإيرانية في 11 لعبة وهي: الكرة الطائرة، ألعاب القوى، المبارزة (السيف)، الجودو، التجذيف، الجمباز للفتيان، التايكواندو (البومسيه والمبارزة)، الرماية بالقوس والنشاب (المركب والمنحني)، الرماية (بالبندقية والمسدس)، الووشو (ساندا وتالو) وتنس الطاولة في قسم الفتيان والفتيات.

وحصلت إيران على الميداليات في الدورة كالتالي:

الميدالية الذهبية:

مهدي حاجي موسائي -تايكواندو وزن تحت 54 كغم

علي رضا حسين بور -تايكواندو وزن تحت 58 كغم

ميرهاشم حسيني -تايكواندو وزن تحت 74 كغم

ناهيد كياني -تايكواندو وزن تحت 53 كغم

محمد حسيني -تالو اسلوب غيون شو

الميدالية الفضية:

آناهيتا توكلي -تايكواندو فوق 73 كغم

علي خورشيدي -ووشو وزن 80 كغم

حميد رضا سهندي -ووشو وزن 70 كغم

آرين سليمي -تايكواندو وزن تحت 87 كغم

فريق التايكوندو رجال

أمیرحسین محمود بور- الزوارق الخفيفة

الميدالية البرونزية:

رضا شباني -الرماية بالقوس والنشاب (ريكرف)

فريق المسدس الهوائي 10 م سيدات

فريق المسدس الهوائي 25 م سيدات

محنا رحيمي - ووشو ساندا تحت 60 كغم

ياسمين ليموتشي -بومسيه منفرد

فريق بومسيه للسيدات

نرجس مير نور اللهي-تايكواندو وزن تحت 62 كغم

فريق بومسيه للرجال

مهران برخورداري - تايكواندو تحت 80 كغم

شاهين بني طالب، تالو اسلوب نان تشو آن

مرتضى زنده دل -بومسيه فردي رجال

شجاع بناهي- ووشو ساندا تحت 60 كغم