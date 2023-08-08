عرقلة أميركا لمشروع الغاز بين إيران وباكستان مثال على نقض حقوق الإنسان

العالم - إيران

وخلال اللقاء مع وزير حقوق الإنسان الباكستاني رياض حسين بيرزاده، أكد أميري مقدم على ضرورة التعاون القوي بين دول المنطقة باعتباره السبيل الوحيد لمنع تدخلات القوى الخارجية ولاسيما الضغوط الأميركية.

وصرح السفير الإيراني أنه في حال تعاونت إيران وتركيا وباكستان والسعودية بشأن العديد من الأمور، عند ذلك سنشهد ظهور قوة إقليمية عظمى قادرة على تقويض تحركات أميركا والغرب.

وأردف قائلا: دول المنطقة هي التي تستطيع أن تفرض العقوبات على أميركا والدول الغربية، لكونها بحاجة إلى موارد الطاقة المتوفرة لدى الدول الإقليمية.

ومضى أميري مقدم إلى القول إن إيران لطالما واجهت سياسات الحظر والضغوط من جانب أميركا، نظرا لمواقفها السليمة وسياساتها الصحيحة؛ مؤكدا أن هذه الضغوط الغربية كانت السبب في توسيع العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد.

في المقابل أكد وزير حقوق الإنسان الباكستاني على منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف حازم ضد مخططات التهويل من الإسلام، وأيضا تدنيس المقدسات الدينية، وما حدث مؤخرا في أوروبا الذي جرح مشاعر نحو ملياري إنسان مسلم في العالم.

وقال بيرزاده في لقائه السفير أميري مقدم اليوم: إن باكستان تولي اهتماما كثيرا إلى علاقاتها، المتجذرة في الأسس الثقافية والتاريخية والدينية، مع إيران.

وفيما نوّه بمواقف إيران وباكستان الحازمة دفاعا عن الشعوب المضطهدة في فلسطين وكشمير، أكد الوزير الباكستاني على تعزيز الأواصر الثنائية ولاسيما في المجالات الاقتصادية والثقافية وحقوق الإنسان والطاقة التي تهم البلدين.