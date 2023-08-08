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مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وعمان

مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وعمان
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي.

العالم - إيران

واستعرض وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان في هذه المباحثات الهاتفية، آخر التطورات في العلاقات الثنائية وتشاورا بشأن متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية المبرمة.

وثمن أمير عبداللهيان جهود نظيره العماني في متابعة عملية التنمية وتعزيز العلاقات بشكل شامل.

بدوره أشار وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، في هذه المباحثات الهاتفية، إلى المباحثات الأخيرة بين الرئيس رئيسي والسلطان هيثم، مؤكدا على جهود عمان لتسهيل التعاون الإقليمي والدولي بمشاركة فاعلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تشاور الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

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