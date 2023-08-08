كازاخستان تصدر بضائعها الزراعية من خلال إيران عبر الخليج الفارسي

العالم - إيران

قررت كازاخستان تصدير بضائعها الزراعية عبر الخليج الفارسي من خلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتفتح طريقا مباشرا جديدا إلى المياه الحرة الذي يبدأ من ميناء «کوریك» في كازاخستان ثم ميناء «أمیرآباد» الإیراني المطل على بحر قزوين وميناء بندرعباس على الخلیج الفارسي.

ويؤدي طريق إيران إلى تقليل مدة تحويل السلع عبر الحضور في موانئ الإمارات والهند وباكستان والشرق الأقصى وسواحل شرق إفريقيا، إضافة إلى أن هذا الطريق بإمكانه تصدير السلع الكازاخية إلى الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك أجرى نائب رئيس وزراء كازاخستان «سریك جومانغارین» محادثات مع رئيس إحدى شركات الشحن والنقل الإماراتية، لتوظيف استثمارات مشتركة لهذا الهدف.