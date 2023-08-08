الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠٣:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

كازاخستان تصدر بضائعها الزراعية من خلال إيران عبر الخليج الفارسي

كازاخستان تصدر بضائعها الزراعية من خلال إيران عبر الخليج الفارسي
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

قررت كازاخستان تصدير بضائعها الزراعية عن طريق إيران و عبر مياه الخليج الفارسي.

العالم - إيران

قررت كازاخستان تصدير بضائعها الزراعية عبر الخليج الفارسي من خلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتفتح طريقا مباشرا جديدا إلى المياه الحرة الذي يبدأ من ميناء «کوریك» في كازاخستان ثم ميناء «أمیرآباد» الإیراني المطل على بحر قزوين وميناء بندرعباس على الخلیج الفارسي.

ويؤدي طريق إيران إلى تقليل مدة تحويل السلع عبر الحضور في موانئ الإمارات والهند وباكستان والشرق الأقصى وسواحل شرق إفريقيا، إضافة إلى أن هذا الطريق بإمكانه تصدير السلع الكازاخية إلى الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك أجرى نائب رئيس وزراء كازاخستان «سریك جومانغارین» محادثات مع رئيس إحدى شركات الشحن والنقل الإماراتية، لتوظيف استثمارات مشتركة لهذا الهدف.

روابط ذات صلة

تدشين خط جوي بين مدينتي ساري الايرانية وأوكتاو الكازاخستانية

أميرعبداللهيان يؤكد استمرار دعم طهران لأي مبادرة للنهوض بمكانة 'سيكا'

تعاون شامل بين إيران وكازاخستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. عبداللهيان: إيران ودول بريكس عازمة على تطوير التعاون المشترك

'تحرير الشام' تكثف مداهمتها gمنازل المدنيين في ريف إدلب

تصعيد حاد بين 'الفلبين والصين' بسبب الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

كازاخستان تصدر بضائعها الزراعية من خلال إيران عبر الخليج الفارسي

السفير الإيراني في يريفان يجري محادثات مع أمين مجلس الأمن الأرميني

باسيل: اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية